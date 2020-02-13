Невиданная щедрость от EGS: Kingdom Come: Deliverance и Aztez

Сегодня в магазине Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача. В этот раз можно бесплатно забрать сразу две игры – небезызвестную RPG Kingdom Come: Deliverance и пошаговый экшен Aztez. Акция продлится до 20 февраля 2020 года.

Kingdom Come: Deliverance отправит вас в земли средневековой Чехии, где вы будете играть за простого парня по имени Индро. Приготовьтесь к невероятно реалистичному приключению – без магии и драконов, но зато с фехтованием, турнирами и милыми крестьянками (забрать здесь).

Aztez, в свою очередь, является гибридом beat’em up и пошаговой стратегии. Вас ожидает увлекательная кампания с элементами случайной генерации, динамичные сражения и занимательный антураж в виде Империи Ацтеков (забрать здесь).



