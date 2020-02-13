Cloudpunk появится на консолях – игра про курьера из будущего

Студия Ion Lands разрабатывает сейчас приключенческую игру в сеттинге киберпанка под названием Cloudpunk. Как стало известно сегодня, новинка выйдет не только на PC, но и на PS4, Xbox One и Nintendo Switch – в течение 2020 года.

Сюжет Cloudpunk расскажет о футуристическом местечке под названием Нивалис. В этом городе вам предстоит зарабатывать себе на жизнь, занимаясь подпольной доставкой грузов. Вы сможете исследовать мир на своей летающей машине, общаться с жителями и выполнять увлекательные задания, что будут нередко связаны с нелегкими моральными решениями.