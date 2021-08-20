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Названа дата выхода Syberia: The World Before

Опубликовано: вчера, 09:52:40
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Microids объявила дату релиза новых приключений знаменитой Кейт Уокер – Syberia: The World Before. Проект выйдет на ПК (Steam, GOG и Epic Games Store) 10 декабря 2021 года, а также на консолях, однако только в 2022 году.

Кроме этого представили Digital Deluxe издание, в состав которого войдет игра, саундтрек композитора Инона Зура, сокращенный сценарий игры, артбук в цифровом виде и комплект фаната. В последнем вы найдете обои для рабочего стола, аватарки и рисунки Бенуа Сокаля. За предзаказ игры вы получите цифровой артбук.

 

Syberia: The World Before Digital Deluxe Edition

 

Также был представлен новый сюжетный трейлер Syberia: The World Before.

Official Release Date Trailer [RUS]
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