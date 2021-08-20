Названа дата выхода Syberia: The World Before

Microids объявила дату релиза новых приключений знаменитой Кейт Уокер – Syberia: The World Before. Проект выйдет на ПК (Steam, GOG и Epic Games Store) 10 декабря 2021 года, а также на консолях, однако только в 2022 году.

Кроме этого представили Digital Deluxe издание, в состав которого войдет игра, саундтрек композитора Инона Зура, сокращенный сценарий игры, артбук в цифровом виде и комплект фаната. В последнем вы найдете обои для рабочего стола, аватарки и рисунки Бенуа Сокаля. За предзаказ игры вы получите цифровой артбук.





Также был представлен новый сюжетный трейлер Syberia: The World Before.