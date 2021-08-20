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Анонс The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Опубликовано: вчера, 11:16:49
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Во время трансляции QuakeCon 2021 компания Bethesda объявила о перевыпуске The Elder Scrolls V: Skyrim в виде Anniversary Edition. Переиздание, которое включит в себя Skyrim Special Edition и более 500 элементов дополнительного контента из Creation Club, выйдет 11 ноября 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One.

Владельцы The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition на любой платформе, включая подписчиков Xbox Game Pass, получат доступ к трем бесплатным материалам Creation Club: рыбалке, режиму выживания и новым квестам. Кроме этого, обладатели данного издания на PlayStation 4 и Xbox One смогут бесплатно обновиться до расширенной версии.

 

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

 

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Игровой гуру
Deadly (уровень 15)5 час. 56 мин. назад
Avtor-avtora писал(а):
Интересно, а мы доживём до ремастера/ремейка скайрима grin
Вполне реально. Я тоже когда -то думал что не доживу до ремейка System Shock.
Игровой разум
redComicsar (уровень 20)10 час. 20 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 20.08.2021 17:28:57
А когда ВЫ в последний раз покупали Скайрим?!?!
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 13:31:26
logoped писал(а):
Тодд окончательно съехал с катушек. Сколько можно продавать одну и ту же игру отправляя на полки очередной эдишн...
Рокстары с GTA V и Capcom с RE4 одобрительно кивают
Лейтенант-майор
Smersh (уровень 16)вчера, 12:32:03
Avtor-avtora писал(а):
Интересно, а мы доживём до ремастера/ремейка скайрима grin
Я бы поиграл в ремастер.Мне до сих пор не комфортно играть в скайрим .надо ставить визуальные моды а они тормозят,подгрузка...достало.Переделайте игру
Игровой гуру
alexey869 (уровень 15)вчера, 12:02:23
Видимо, пока половина планеты не купит скайрим, к шестой части они не притронутся
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)вчера, 11:43:32
Интересно, а мы доживём до ремастера/ремейка скайрима grin
Игровой разум
logoped (уровень 18)вчера, 11:42:33
Тодд окончательно съехал с катушек. Сколько можно продавать одну и ту же игру отправляя на полки очередной эдишн...
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