Анонс The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

Во время трансляции QuakeCon 2021 компания Bethesda объявила о перевыпуске The Elder Scrolls V: Skyrim в виде Anniversary Edition. Переиздание, которое включит в себя Skyrim Special Edition и более 500 элементов дополнительного контента из Creation Club, выйдет 11 ноября 2021 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 и Xbox One.

Владельцы The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition на любой платформе, включая подписчиков Xbox Game Pass, получат доступ к трем бесплатным материалам Creation Club: рыбалке, режиму выживания и новым квестам. Кроме этого, обладатели данного издания на PlayStation 4 и Xbox One смогут бесплатно обновиться до расширенной версии.



