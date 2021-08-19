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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Полноценный анонс и детали Call of Duty: Vanguard

Опубликовано: 10 час. 15 мин. назад
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Sledgehammer Games и Activision полноценно представили шутер Call of Duty: Vanguard. Игра отправит пользователей во времена Второй мировой войны, а одиночная кампания расскажет историю четырех солдат. Это будут представители разных союзных фракций, которые противостояли нацистам. Элитный отряд станет своеобразным аналогом спецназа. Журналисты, ознакомившиеся с Vanguard, назвали кампанию динамичной и хаотичной.

Мультиплеер будет включать разные режимы, в том числе новый под названием Champion Hill – смесь королевской битвы и Gunfight из Call of Duty: Modern Warfare. Отдельные состязания разработчики сделали тактическими. Они отметятся более медленными перестрелками и потребуют от игрока взвешенных действий. Стоит также отметить возросшую разрушаемость на локациях.

Зомби-режим для шутера разрабатывает Treyarch, а Raven Software создает карту для Warzone по мотивам новой части. Call of Duty: Vanguard выйдет 5 ноября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Reveal Trailer
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