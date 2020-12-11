Названа дата релиза HUMANKIND

С 15 по 28 декабря игроки, оформившие предварительный заказ HUMANKIND, смогут поучаствовать в масштабном сценарии OpenDev. В нем предлагается направлять развитие цивилизации от неолита до ранней современной эры, а собранные в это время данные от сообщества помогут разработчикам сделать проект еще лучше к официальному релизу, запланированному на 22 апреля 2021 года.

Новый трейлер, показанный во время The Game Awards 2020, хорошо демонстрирует, как интересно может измениться история, если внести небольшие корректировки в ее развитие. Именно этим и нужно будет заниматься в HUMANKIND, проводя собственную цивилизацию через эпохи и меняя ее под свой вкус.