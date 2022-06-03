НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
411036
Nickless Опубликовал Nickless 0
Общая информацияНовости (2)Видео (2)

Названа дата релиза хоррора The Callisto Protocol от создателя Dead Space

Опубликовано: 4 час. 36 мин. назад
Поделиться:  

Космический хоррор The Callisto Protocol обзавелся датой выхода. Во время презентации State of Play авторы поделились с игроками новой информацией о проекте и геймплейным трейлером.

Действие игры происходит в 2320 году. По сюжету главный герой оказывается в «Черном железе» - тюрьме на спутнике Юпитера Каллисто, где произошло нечто ужасное. Люди мутировали в чудовищных существ, и, конечно, мы им не понравимся. В свежем ролике нам показали сражения с некоторыми из монстров. Не обошлось и без расчлененки. Напомним, что руководит разработкой игры Глен Скофилд - автор Dead Space.

State of Play June 2022 Trailer

Релиз The Callisto Protocol намечен на 2 декабря этого года. Игру разрабатывают для PC, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.

Вам также может быть интересно
Анонсирована бесплатная карточная игра Warhammer 40,000: Warpforge Испано-британская студия Everguild представила свой новый проект – условно-бесплатную карточную игру Warhammer 40,000: Warpforge. Дебютный трейлер не дает представлений об игровом процессе, но демонстрирует... Анонсирована бесплатная карточная игра Warhammer 40,000: Warpforge Раскрыта дата мировой премьеры Call of Duty: Modern Warfare II Авторы новой Call of Duty: Modern Warfare II из Infinity Ward опубликовали на канале проекта новый тизер-трейлер, в котором раскрыли дату его мировой премьеры. Что примечательно, в ролике использованы... Раскрыта дата мировой премьеры Call of Duty: Modern Warfare II
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
32 мин. назад0Больше хардкора и "Новая игра+": Для Horizon Forbidden West вышло крупное обновление 1 час. 1 мин. назад0Леди Димитреску возвращается: анонсирован порт Resident Evil Village для PSVR2 1 час. 16 мин. назад0Показан геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution для VR 1 час. 46 мин. назад0Полное погружение в исследование космоса: анонсирована версия No Man's Sky для PSVR2 1 час. 59 мин. назад0Представлен геймплейный трейлер Horizon Call of the Mountain для PlayStation VR2 2 час. 39 мин. назад3Marvel's Spider-Man Remastered и Miles Morales выйдут на ПК 3 час. 7 мин. назад0Street Fighter 6 получил новый геймплейный трейлер
Новости игр
Полное погружение в исследование космоса: анонсирована версия No Man's Sky для PSVR2ИГРЫ Полное погружение в исследование космоса: анонсирована версия No Man's Sky для PSVR2 В рамках сегодняшней презентации State of Play, авторы No Man's Sky из Hello Games анонсировали разработку версии игры для PSVR2. Вместе с этим они также представили новый... Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4ИГРЫ Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4 Компания Capcom рамках июньской презентации State of Play анонсировала долгожданный ремейк легендарного сурвайвл-хоррора Resident Evil 4. Дебютный трейлер дает представление о том, как преобразилась игра... Показан геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution для VRИГРЫ Показан геймплей The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution для VR В рамках презентации State of Play ряд проектов был посвящен играм для новой игровой гарнитуры Sony – PlayStation VR2. Одним из действующих лиц презентации стала The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Представлен новый трейлер Final Fantasy XVI – игра выйдет летом 2023 годаCtrl + стрелка вправо