Названа дата релиза хоррора The Callisto Protocol от создателя Dead Space

Космический хоррор The Callisto Protocol обзавелся датой выхода. Во время презентации State of Play авторы поделились с игроками новой информацией о проекте и геймплейным трейлером.

Действие игры происходит в 2320 году. По сюжету главный герой оказывается в «Черном железе» - тюрьме на спутнике Юпитера Каллисто, где произошло нечто ужасное. Люди мутировали в чудовищных существ, и, конечно, мы им не понравимся. В свежем ролике нам показали сражения с некоторыми из монстров. Не обошлось и без расчлененки. Напомним, что руководит разработкой игры Глен Скофилд - автор Dead Space.

Релиз The Callisto Protocol намечен на 2 декабря этого года. Игру разрабатывают для PC, PS4, PS5, Xbox Series и Xbox One.