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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Представлен новый трейлер Final Fantasy XVI – игра выйдет летом 2023 года

Опубликовано: 16 мин. назад
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В рамках презентации State of Play студия Square Enix представила новый трейлер игры Final Fantasy XVI. Ролик, который получил название «Превосходство», демонстрирует динамичные сражения, новых эйконов, которых можно призвать себе на помощь, а также CGI-сцены с привычно эпическим размахом.

Стоит напомнить, что с выходом 16-й «Последней фантазии» серия возвращается к фэнтезийным корням. События новой части Final Fantasy разворачиваются в мире Валистея, где между королевствами ведется война за магические кристаллы. В одном из этих королевств наш протагонист Клайв Росфилд заботится о своем младшем брате Джошуа – доминанте, способном призывать Феникса.

Помимо прочего, авторы раскрыли в трейлере и окно релиза – игра выйдет летом 2023 года на PlayStation 5.

State of Play June 2022 Dominance Trailer
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