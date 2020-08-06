Назначена дата следующего показа Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt RED на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter объявила, что следующий показ игры состоится 10 августа в рамках очередного выпуска передачи Night City Wire. Пользователям обещают рассказать разнообразные подробности о грядущем проекте.

Сообщение от CDPR гласит: «Присоединяйтесь к нам в понедельник, 10 августа, в 18:00 (19:00 по МСК и Киеву), чтобы увидеть второй эпизод Night City Wire. На этот раз мы поделимся со зрителями подробностями об отыгрыше ролей, покажем виды оружия, которые используются при прохождении, и расскажем о превращении Refused в SAMURAI (музыкальная группа в мире Cyberpunk 2077)».

Напомним: на предыдущей трансляции Night City Wire разработчики продемонстрировали новый трейлер своей будущей RPG и геймплейный отрывок с детективным режимом.