НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
295101341
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (32)Блоги (11)Видео (10)Скриншоты (19)Статьи (1)Геймарт (12)Обои (3)Похожие игры (3)

Назначена дата следующего показа Cyberpunk 2077

Опубликовано: 55 мин. назад
Поделиться:  

Компания CD Projekt RED на официальном аккаунте Cyberpunk 2077 в Twitter объявила, что следующий показ игры состоится 10 августа в рамках очередного выпуска передачи Night City Wire. Пользователям обещают рассказать разнообразные подробности о грядущем проекте.

Сообщение от CDPR гласит: «Присоединяйтесь к нам в понедельник, 10 августа, в 18:00 (19:00 по МСК и Киеву), чтобы увидеть второй эпизод Night City Wire. На этот раз мы поделимся со зрителями подробностями об отыгрыше ролей, покажем виды оружия, которые используются при прохождении, и расскажем о превращении Refused в SAMURAI (музыкальная группа в мире Cyberpunk 2077)».

Напомним: на предыдущей трансляции Night City Wire разработчики продемонстрировали новый трейлер своей будущей RPG и геймплейный отрывок с детективным режимом.

 

Скриншот игры Cyberpunk 2077

 

Вам также может быть интересно
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020 Вчера Sony представила игры, которые будут бесплатными в августе для подписчиков PS Plus, а сегодня за ней последовала и компания Microsoft, назвав проекты, что достанутся подписчикам Xbox Live Gold. Как обычно... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в августе 2020 Destroy All Humans! – обзор Destroy All Humans! 2005 года выпуска – это забавная нишевая игра, которая имеет горстку фанатов. Но до культового статуса Resident Evil 2, Final Fantasy VII и Mafia ей, как человечеству до первого контакта с инопланетянами. Так зачем же делать ремейк средней по всем параметрам игры... Destroy All Humans! – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
55 мин. назад0Назначена дата следующего показа Cyberpunk 2077 1 час. 13 мин. назад0В Сеть слили ранний геймплей новой Need for Speed вчера, 21:23:356Помимо Avowed, Obsidian разрабатывает ещё одну игру вчера, 18:20:411В Fortnite добавили машины, на которых можно ездить 05.08.2020 17:08:1412Дата релиза Mortal Shell 05.08.2020 16:30:561Продажи Detroit: Become Human превысили 5 млн копий 05.08.2020 14:25:551Necromunda: Underhive Wars получила дату релиза
Новости игр
Помимо Avowed, Obsidian разрабатывает ещё одну игруИГРЫ Помимо Avowed, Obsidian разрабатывает ещё одну игру Студия Obsidian Entertainment, известная по Fallout: New Vegas, серии Pillars of Eternity и The Outer Worlds, сейчас трудится над двумя играми. Первой выступает масштабная RPG Avowed, а второй – секретный проект... Детали Project CARS 3 и новый трейлерИГРЫ Детали Project CARS 3 и новый трейлер Slightly Mad Studios раскрыла некоторые детали автосимулятора Project CARS 3, релиз которого состоится 28 августа на ПК, PS4 и Xbox One. В игре представлена система прогресса. Независимо от того, участвуете ли вы в режиме Карьеры... Системные требования Horizon Zero DawnИГРЫ Системные требования Horizon Zero Dawn Чуть больше недели осталось до выхода Horizon Zero Dawn, бывшего PS4 эксклюзива, на ПК. И теперь пользователи могут узнать, какая конфигурация компьютера потребуется для запуска игры. Ничего сверхвысокого...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
В Сеть слили ранний геймплей новой Need for SpeedCtrl + стрелка вправо