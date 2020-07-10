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Дюка Опубликовал Дюка 1

Наличие Far Cry 6 подтверждено

Опубликовано: 1 час. 19 мин. назад, Дюка
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Уже несколько дней ходят слухи о том, что в разработке находится Far Cry 6, где главную злодейскую роль сыграет актер Джанкарло Эспозито, известный по сериалу Breaking Bad. Сегодня наличие новой части было подтверждено, однако не официально, а через Гонконгский PlayStation Store. Там даже значится дата релиза игры, что намечена на 18 февраля 2021 года, и платформы: PS4 и PS5. Понятное дело, ожидать проект можно и на ПК и консолях Microsoft.

По слухам, в Far Cry 6 предстоит играть за Дани Рохаса, который ведет партизанскую войну против безжалостного диктатора Антона Кастильо (Джанкарло Эспозито) и его сына Диего. Действия проекта развернутся в вымышленной стране Яра.

Скорее всего, анонс игры состоится во время Ubisoft Forward, что пройдет уже на этих выходных – 12 июля.

 

Наличие Far Cry 6 подтверждено

 

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Игровой мастер
DesmondSlade (уровень 14)6 мин. назад
Псих>диктатор>псих>диктатор. Сколько можно-то ? Неужели у них всё настолько плохо со сценаристами ?
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