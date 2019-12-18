В Rock of Ages III: Make & Break пройдет закрытый альфа-тест

Премьера эксцентричной аркадной игры Rock of Ages III: Make & Break состоится уже в 2020 году на PC, PS4, Xbox One и NSwitch. При желании новинку можно будет опробовать и раньше – в рамках приватного альфа-теста, который пройдет с 10 по 13 января в Steam.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо оставить заявку на официальном сайте игры. Число приглашенных, как обычно, будет ограничено. Все тестировщики получат бонусные награды – Retro Boulder и Guinea Pig Banner.

В Rock of Ages III: Make & Break вы сможете проходить одиночные испытания и соревноваться в мультиплеерных дисциплинах. Обширный редактор позволит вам создать трассу своей мечты, которой затем можно будет поделиться с другими геймерами. Игра предложит большую сюжетную кампанию, разнообразные режимы и множество элементов для кастомизации своего булыжника.