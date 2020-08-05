Дата релиза Mortal Shell

Студия Cold Symmetry и издательство Playstack опубликовали свежий трейлер боевика Mortal Shell, в котором огласили дату релиза. Игра выйдет 18 августа на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

В свежем ролике разработчики продемонстрировали разнообразные локации, персонажей и главного героя, который испил из древней чаши какую-то жидкость. А во второй половине видео зрителям показали сражения против всяких врагов, включая боссов. В число последних, например, входит колосс, вооруженный огромным молотом.

Напомним: Mortal Shell – это ролевой боевик, вдохновленный серией Dark Souls. В игре необходимо исследовать мир, усиливать своего персонажа и превозмогать в сложных драках.