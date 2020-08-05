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Sailas77 Опубликовал Sailas77 12
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Дата релиза Mortal Shell

Опубликовано: 05.08.2020 17:08:14
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Студия Cold Symmetry и издательство Playstack опубликовали свежий трейлер боевика Mortal Shell, в котором огласили дату релиза. Игра выйдет 18 августа на ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One.

В свежем ролике разработчики продемонстрировали разнообразные локации, персонажей и главного героя, который испил из древней чаши какую-то жидкость. А во второй половине видео зрителям показали сражения против всяких врагов, включая боссов. В число последних, например, входит колосс, вооруженный огромным молотом.

Напомним: Mortal Shell – это ролевой боевик, вдохновленный серией Dark Souls. В игре необходимо исследовать мир, усиливать своего персонажа и превозмогать в сложных драках.

Release Date Trailer
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)9 час. 28 мин. назад
Ну если так поносят уважаемые @Mas7er и @miharozhnov, то нет смысла дергаться. У меня была надежда и запрос на "лишь бы не солс-лайковая модель повествования", но раз там до проблем повествования даже и не дошли, то пес с ними. Поиграю когда пятихат будет стоить по скидке.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)сегодня, 01:05:16
Сообщение отредактировано пользователем 06.08.2020 01:05:24
Grimgrin писал(а):
Товарищи, вы играли в демку?
демка была ужасна. Хотя можно было даже и не запускать ее, по тем огромным геймплейным роликам, которые показывали на IGN Summer of Gaming и так было видно, что анимации кошмарные, хитбоксы ужасные, локации - унылые кишочки.
Капитан
Smersh (уровень 15)вчера, 23:56:33
andystorm писал(а):
Ау тебя есть 4о гб свободного места?
Есть,что за вопрос?

Добавлено позже:
Насчёт что не так:
Сильно чувствуется копипаст а вселенные разные.Так и отторгается словно раковая опухоль.
Плохая анимация,местами ломаная.Вес оружия не чувствуется,управление с плохой отзывчивостью.
Продукт дешёвый,а тот факт что будет он лишь у Эпиков сулит ему только забвение.
Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)вчера, 22:35:10
miharozhnov писал(а):
Была демка, она чего-то интересного и оригинального не показала.
Mas7er писал(а):
А Mortal Shell - довольно бездарный клон. Разработчики вложились в визуал, но совершенно забыли про всё остальное.
Товарищи, вы играли в демку?

Добавлено позже:
miharozhnov писал(а):
Просто потому что игру делает From Software, а сделать хуже они точно не смогут. И они как бы создатели жанра данного, что-то новое точно внесут.
Поживём - увидим.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 21:50:09
Сообщение отредактировано пользователем 05.08.2020 21:50:25
Mortis писал(а):
Да ладно. Понятно, ниша была занята серией игр ДС, однако, если у игроделов есть желание развивать этот жанр, почему бы и нет. Ассасина до сих пор штампуют и ничё, играют же люди.
Развитие жанра это, например, Remnant: From the Ashes - Соулз с огнестрелом, или Pascal's Wager, где механику серии Souls офигенно перенесли на мобилки. А Mortal Shell - довольно бездарный клон. Разработчики вложились в визуал, но совершенно забыли про всё остальное.
Мастер-джедай ветеран
Mortis (уровень 16)вчера, 21:01:16
Да ладно. Понятно, ниша была занята серией игр ДС, однако, если у игроделов есть желание развивать этот жанр, почему бы и нет. Ассасина до сих пор штампуют и ничё, играют же люди.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 17)вчера, 20:49:45
Grimgrin писал(а):
Во-первых, откуда такой вывод, что нет оригинальной идеи?
Была демка, она чего-то интересного и оригинального не показала.
Grimgrin писал(а):
Во-вторых, откуда такая уверенность, что Elden Ring не окажется чем-то подобным? Там от игры только тизер...
Просто потому что игру делает From Software, а сделать хуже они точно не смогут. И они как бы создатели жанра данного, что-то новое точно внесут.
Игровой разум
Grimgrin (уровень 16)вчера, 20:39:00
Сообщение отредактировано пользователем 05.08.2020 20:41:17
miharozhnov писал(а):
Жалко конечно, что игра кроме хорошего дизайна врагов ничего не имеет. Это очень кривой соус-лайк без каких-то оригинальных идей. Ну и фиг с ним, дайте мне Elden Ring и я буду счастлив.
Во-первых, откуда такой вывод, что нет оригинальной идеи?
Во-вторых, откуда такая уверенность, что Elden Ring не окажется чем-то подобным? Там от игры только тизер...
Геймер
andystorm (уровень 4)вчера, 20:21:40
Smersh писал(а):
Выход в Epic Games Store - большая ошибка для этой игры,теперь это мертворожденный проект

Добавлено позже:

Может скачаю пиратку...в Стиме бы купил
Ау тебя есть 4о гб свободного места?
Капитан
Smersh (уровень 15)вчера, 20:07:02
Выход в Epic Games Store - большая ошибка для этой игры,теперь это мертворожденный проект

Добавлено позже:
Artorias писал(а):
я думаю один раз пройти можна.
Может скачаю пиратку...в Стиме бы купил
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