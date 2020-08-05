Продажи Detroit: Become Human превысили 5 млн копий

Французская студия Quantic Dream рассказала об успехах Detroit: Become Human. С момента релиза в мае 2018 года разработчики реализовали 5 млн копий игры.

Важно отметить, что продажи подскочили после выпуска проекта на ПК. В январе 2019-го тираж Detroit: Become Human превысил 3 млн экземпляров. Затем в декабре Quantic Dream выпустила свое творение в магазине Epic Games Store. А в начале лета проект добрался до Steam.

Спустя месяц после релиза на площадке Valve Detroit: Become Human удалось достичь впечатляющего показателя 5 млн реализованных копий. Студия Quantic Dream отметила положительную реакцию сообщества на выход своей игры в Steam, особенно в азиатских регионах. Видимо, рост продаж творения двухгодичной давности сильно порадовал французскую компанию.