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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Продажи Detroit: Become Human превысили 5 млн копий

Опубликовано: 05.08.2020 16:30:56
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Французская студия Quantic Dream рассказала об успехах Detroit: Become Human. С момента релиза в мае 2018 года разработчики реализовали 5 млн копий игры.

Важно отметить, что продажи подскочили после выпуска проекта на ПК. В январе 2019-го тираж Detroit: Become Human превысил 3 млн экземпляров. Затем в декабре Quantic Dream выпустила свое творение в магазине Epic Games Store. А в начале лета проект добрался до Steam.

Спустя месяц после релиза на площадке Valve Detroit: Become Human удалось достичь впечатляющего показателя 5 млн реализованных копий. Студия Quantic Dream отметила положительную реакцию сообщества на выход своей игры в Steam, особенно в азиатских регионах. Видимо, рост продаж творения двухгодичной давности сильно порадовал французскую компанию.

 

Скриншот игры Detroit: Become Human

 

Французская студия Quantic Dream рассказала об успехах Detroit: Become Human. С момента релиза в мае 2018 года разработчики реализовали 5 млн копий игры.

Важно отметить, что продажи подскочили после выпуска проекта на ПК. В январе 2019-го тираж Detroit: Become Human превысил 3 млн экземпляров. Затем в декабре Quantic Dream выпустила свое творение в магазине Epic Games Store. А в начале лета проект добрался до Steam.

Спустя месяц после релиза на площадке Valve Detroit: Become Human удалось достичь впечатляющего показателя 5 млн реализованных копий. Студия Quantic Dream отметила положительную реакцию сообщества на выход своей игры в Steam, особенно в азиатских регионах. Видимо, рост продаж творения двухгодичной давности сильно порадовал французскую компанию.

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Ассасин капитан
GothicPrince (уровень 12)сегодня, 05:25:14
Сообщение отредактировано пользователем 06.08.2020 05:26:39
Может наконец то задумаются,что люди любят играть в 60+ фпс на дорогом компьютере.Ну и не будут забывать,что мы любим качественный продукт,а игра очень шикарна.Я сам когда игра на пк вышла купил её и только тогда поиграл,ненавижу плойку
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