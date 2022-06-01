Microsoft представила июньские бесплатные игры в Xbox Live Gold

Microsoft продолжает радовать подписчиков Xbox Live Gold и Xbox Game Pass Ultimate, представив июньский список бесплатных проектов. Так, в этом месяце игроки построят свою колонию и небоскреб, спасут свою подружку, пройдя хардкорные уровни за мясного парня и более аркадные за ожившего скелета.

В своем блоге компания анонсировала подборку из игр для Xbox 360 и Xbox One (по две на каждую):

Все проекты доступны в рамках программы обратной совместимости, а потому их можно пройти на консолях Xbox Series X|S.