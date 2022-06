Microsoft представила июньские бесплатные игры в Xbox Live Gold

Вам также может быть интересно

Разработчики из Daedalic наконец-то сообщили точную дату релиза нового проекта во вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» – Lord Of The Rings: Gollum. Опробовать новинку можно будет...

Объявлена точная дата выхода Lord Of The Rings: Gollum

Первый трейлер The Wolf Among Us 2

В ходе сегодняшней трансляции, посвященной нуарному приключению The Wolf Among Us 2, студия Telltale продемонстрировала первый официальный трейлер проекта. В нем Бигби сталкивается со сказочными обитателями страны Оз...