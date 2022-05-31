Новый виток придворных интриг: вышло дополнение Crusader Kings III: Fate of Iberia

Сегодня состоялся релиз второго дополнения для Crusader Kings III – Fate of Iberia. В честь этого студия Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер DLC.

Fate of Iberia перенесет игроков на Пиренейским полуостров, на котором расположены Испания и Португалия времен средневековья. Им предстоит решить судьбу этого места, а разнообразить игровой процесс поможет новая система борьбы, с помощью которой можно разжечь многоуровневый конфликт.

Также авторы добавили новых персонажей, одежду и произведения искусства. Игроки познакомятся с культурными традициями и событиями, характерными Иберии, например дуэлью за шахматной партией.

Crusader Kings III – это глобальная стратегия, в которой игроки поучаствуют в самой настоящей игре престолов. Они смогут построить династию, известную на весь мир, или наоборот, которая в тени будет плести интриги, сталкивая правителей и их народы между собой. Какому пути следовать – решать игроку.