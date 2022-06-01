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roma911 Опубликовал roma911 1

Объявлены участники Summer Game Fest

Опубликовано: 1 час. 38 мин. назад, roma911
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Джефф Кили, организатор Summer Game Fest, в своем твиттере анонсировал участников грядущего фестиваля. На данный момент подтверждены следующие студии и компании:

  • 2K
  • Activision
  • Atlus
  • Bandai Namco
  • Bloober Team
  • Capcom
  • Coffee Stain
  • Deep Silver
  • Devolver Digital
  • Digital Extremes
  • Dotemu
  • EA
  • Epic Games
  • Focus Entertainment
  • Frost Giant Studios
  • Level Infinite
  • Mediatonic
  • miHoYo
  • Netflix
  • PlayStation
  • Raw Fury
  • Samsung
  • Sega
  • Square Enix
  • Skybound Games
  • Steam
  • Studio MDHR
  • Tribecca Festival
  • Warner Bros. Games
  • Xbox

Стоит отметить, что это не все участники шоу. Ближе к его началу Джефф Кили обещает пополнить список новыми именами.

Summer Game Fest начнется 9 июня в 21:00 по киевскому времени и продлится до 12 числа. На нем ожидаются новые сведения о God of War Ragnarok, ремейке Dead Space, Final Fantasy 16 и других крупных проектах. Игроков ждут три дня, насыщенные трейлерами и анонсами как новых, так уже известных игр. Также ожидается множество интересных новостей, связанных с игровой индустрией.

 

 

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