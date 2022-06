Объявлены участники Summer Game Fest

Адам Кичиньский, глава CD Project RED, в блоге студии заявил о начале ранней стадии разработки следующей части The Witcher. Ею занято 100 человек. О начале работы над The Witcher 4 стало известно...

Анонсирован порт Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords

Сегодня проходит Star Wars Celebration, на котором собрались тысячи фанатов, чтобы первыми увидеть анонсы новых проектов по любимой вселенной. Одним из них стал порт Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords для...