Объявлены участники Summer Game Fest

Джефф Кили, организатор Summer Game Fest, в своем твиттере анонсировал участников грядущего фестиваля. На данный момент подтверждены следующие студии и компании:
Стоит отметить, что это не все участники шоу. Ближе к его началу Джефф Кили обещает пополнить список новыми именами.
Summer Game Fest начнется 9 июня в 21:00 по киевскому времени и продлится до 12 числа. На нем ожидаются новые сведения о God of War Ragnarok, ремейке Dead Space, Final Fantasy 16 и других крупных проектах. Игроков ждут три дня, насыщенные трейлерами и анонсами как новых, так уже известных игр. Также ожидается множество интересных новостей, связанных с игровой индустрией.