Объявлены участники Summer Game Fest

Джефф Кили, организатор Summer Game Fest, в своем твиттере анонсировал участников грядущего фестиваля. На данный момент подтверждены следующие студии и компании:

2K

Activision

Atlus

Bandai Namco

Bloober Team

Capcom

Coffee Stain

Deep Silver

Devolver Digital

Digital Extremes

Dotemu

EA

Epic Games

Focus Entertainment

Frost Giant Studios

Level Infinite

Mediatonic

miHoYo

Netflix

PlayStation

Raw Fury

Samsung

Sega

Square Enix

Skybound Games

Steam

Studio MDHR

Tribecca Festival

Warner Bros. Games

Xbox

Стоит отметить, что это не все участники шоу. Ближе к его началу Джефф Кили обещает пополнить список новыми именами.

Summer Game Fest начнется 9 июня в 21:00 по киевскому времени и продлится до 12 числа. На нем ожидаются новые сведения о God of War Ragnarok, ремейке Dead Space, Final Fantasy 16 и других крупных проектах. Игроков ждут три дня, насыщенные трейлерами и анонсами как новых, так уже известных игр. Также ожидается множество интересных новостей, связанных с игровой индустрией.