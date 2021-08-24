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Культ Святого Взрыва встряхнет Wasteland 3 этой осенью

Опубликовано: вчера, 20:54:49
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Фанатов Wasteland 3, а также тех, кто еще не опробовал игру но подумывает приобщиться к безумным приключениям пустошами, совсем скоро ожидает новое дополнение Cult of the Holy Detonation. В нем вам предстоит оказаться в самом жару противостояния племен, центровую позицию в котором занимает Культ Святого Взрыва. Естественно, безумные фанатики захотят причастить радиационным излучением и вашу славную команду.

Релиз дополнения Cult of the Holy Detonation для Wasteland 3 ожидается 5 октября 2021 года.

Cult of the Holy Detonation Announcement Teaser
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