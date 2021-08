Релизный трейлер Psychonauts 2

В рамках gamescom 2021 компания Double Fine Productions показала релизный трейлер приключения Psychonauts 2, который уже завтра станет доступен на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series. Напомним, что зарубежные журналисты успели оценить проект, поставив ему высокие баллы.

События Psychonauts 2 начинаются сразу же после Psychonauts in the Rhombus of Ruin, где главному герою Разу удалось воплотить свою мечту – стать членом команды Психонавтов. Однако попав в их штаб, он вскоре осознает, что с организацией что-то не так.