Кто станет первым DLC героем Marvel's Avengers?

Сегодня во время второго стрима War Table компания Crystal Dynamics сообщила, кто будет первым DLC персонажем Marvel’s Avengers после релиза игры. Им станет Клинт Бартон, известный как Соколиный Глаз. Как и в случает с шестью персонажами основной кампании, он будет иметь свой набор ударов и комбо, навыки и снаряжение.

Героя ждет своя цепочка сюжетных миссий, которые можно будет проходить как соло, так и в кооперативе. Вместе с ним в игру добавится и новый злодей, но кто он, разработчики расскажут в будущем.