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Кто станет первым DLC героем Marvel's Avengers?

Опубликовано: вчера, 20:54:44
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Сегодня во время второго стрима War Table компания Crystal Dynamics сообщила, кто будет первым DLC персонажем Marvel’s Avengers после релиза игры. Им станет Клинт Бартон, известный как Соколиный Глаз. Как и в случает с шестью персонажами основной кампании, он будет иметь свой набор ударов и комбо, навыки и снаряжение.

Героя ждет своя цепочка сюжетных миссий, которые можно будет проходить как соло, так и в кооперативе. Вместе с ним в игру добавится и новый злодей, но кто он, разработчики расскажут в будущем.

Hawkeye Teaser Trailer
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