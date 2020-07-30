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Дюка Опубликовал Дюка 0

People Can Fly работает над новой игрой

Опубликовано: вчера, 18:05:31, Дюка
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Инди-студия People Can Fly заявила о разработке новой игры ААА-класса, правда ее название пока что неизвестно. Проект создается для консолей следующего поколения и ПК, а работу над ним возглавляет нью-йоркское подразделение. По жанру, как сообщается, игра является экшен-приключением.

 

«У нас тут по-настоящему жаркие дни, в People Can Fly,» – сообщает Себастьян Войцеховский, CEO студии People Can Fly. «В прошлом году мы анонсировали новую студию в Нью-Йорке, и одновременно рассказали о работе над Outriders. Сегодня мы перешагнули за порог в 250 сотрудников и с радостью рассказываем о новой главе в нашем развитии. С самого начала наше основное направление было развитие студии People Can Fly в многопрофильный проект, чтобы выстроить целую сеть нашего бренда. И этот волнительный момент мы отмечаем новым логотипом студии PCF. С выходом консолей следующего поколения в этом году мы с энтузиазмом и волнением смотрим в будущее, как нашей студии, так и всей игровой индустрии».

 

«Так вышло, что сегодня работа над ААА проектом – уже редкость, а уж тем более, над игрой с оригинальным сюжетом и вселенной», говорит Роланд Лестерлин, креативный директор People Can Fly New York. «Мы ищем талантливых и одаренных людей, которые помогут нам разделить с миром наше видение творимых нами миров».

 

Напомним, что People Can Fly вместе со Square Enix работают над шутером Outriders, а широкую популярность компания получила после выхода Bulletstorm.

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