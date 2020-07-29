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Дата релиза дополнения On The Edge для Frostpunk

Опубликовано: вчера, 18:17:42
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11 bit studios выпустила новый кинематографический трейлер дополнения On The Edge для Frostpunk, в котором сообщается дата его релиза, и назначена она на 20 августа на ПК. Аддон является продолжением основной игры и рассказывает о разведывательной группе из Нью-Лондона, отправившейся на особое задание, что заключается в создании форпоста и постоянной цепочки поставок. Из-за того, что рядом с аванпостом не водятся звери, на которых можно охотиться, вы будете полностью завить от присланной из Нью-Лондона еды, которая, кстати, тоже не бесконечна.

В On The Edge помимо нового сюжета игроков ждут новая карта с уникальными строениями, новые методы объединения людей и новая механика построения экономических и дипломатических отношений.

On The Edge - Release Date Official Cinematic Trailer [RUS]
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