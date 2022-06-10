Крысы против мышей в Первую мировую: новый трейлер необычной стратегии Ratten Reich

В рамках выставки IGN Expo издатели Crytivo представили новый геймплейный трейлер стратегии Ratten Reich.

Игра выполнена в весьма необычном сеттинге. Действия вооруженных конфликтов развиваются в период Первой мировой войны, вот только действующие лица здесь – не люди, а в буквальном смысле животные. Войну между собой ведут крысы, мыши, тараканы и ящерицы. Правда, это нисколько не добавляет зрелищу курьезности. Ratten Reich – достаточно серьезная и мрачная игра, где можно увидеть разрушенные города, обгоревшие трупы и воронки от бомб.

Выход Ratten Reich на ПК ожидается в сентябре 2022 года.