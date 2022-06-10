Ретро-шутер Project Warlock II вышел в ранний доступ

В рамках шоу IGN Expo был представлен новый трейлер классического шутера от первого лица Project Warlock II, в котором разработчики поделились кадрами геймплея. Впрочем, опробовать новинку уже можно и самому. С сегодняшнего дня игра вышла в ранний доступ в Steam, Epic Games Store и GOG.

Project Warlock II продолжает события первой части. Нам предлагают одного из трех персонажей на выбор: Палмер, Урд и Кирстен. Каждый из героев обладает уникальными способностями, оружием и магическими навыками.

Шутер поделен на три главы, каждая из которых в свою очередь разделена на шесть огромных уровней. Сами уровни обогатились вертикальными, трехмерными и многоярусными конструкциями, платформами и зданиями. На прохождение каждого из них потребуется до одного часа.