НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Вторжение России в Украину
roma911 Опубликовал roma911 0

Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last Mile

Опубликовано: 1 час. 31 мин. назад, roma911
Поделиться:  

В рамках презентации IGN Expo 2022 студия Skybound Entertainment представила ролик своего нового проекта во вселенной «Ходячие мертвецы» – The Walking Dead: Last Mile. В кинематографическом трейлере они назвали дату выхода игры – 11 июля.

The Walking Dead: Last Mile – это наполовину игра и наполовину интерактивное событие, как ее описывают авторы. Она будет представлять собой постоянную трансляцию, в которой героями управляет ИИ. Для влияния на ход истории, зрители смогут создать собственных персонажей. Сам сюжет раскроет тему зомби-апокалипсиса на Аляске.

Вам также может быть интересно
Чужие возвращаются: анонсирован хоррор Aliens: Dark Descent Шоу Summer Game Fest началось с мировой премьеры. В 2023 году нас ждет новый хоррор по «Чужим». Focus Entertainment и Tindalos Interactive представили кинематографический трейлер... Чужие возвращаются: анонсирован хоррор Aliens: Dark Descent Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears Линейка хоррор-игр Layers of Fear получит продолжение. Во время первого дня шоу Summer Game Fest был представлен трейлер новой части Layers of Fears, в которой нам обещают абсолютно новый сюжет и игровой процесс... Новый слой страха: представлен трейлер Layers of Fears
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
24 мин. назад0Киберпанк и катана: показан новый трейлер Wanted: Dead 28 мин. назад0Анонсирован кооперативный эксклюзив EGS — Shoulders of Giants 45 мин. назад0Новый трейлер Forever Skies посвятили особенностям геймплея 56 мин. назад0Aliens Fireteam Elite получит крупное DLC 1 час. 19 мин. назад0Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria 1 час. 31 мин. назад0Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last Mile 1 час. 37 мин. назад0Крысы против мышей в Первую мировую: новый трейлер необычной стратегии Ratten Reich
Новости игр
Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to MoriaИГРЫ Анонсирована новая игра по вселенной «Властелина колец»: Return to Moria В линейке игр по «Властелину колец» появится новый «выживач» - в рамках презентации Epic Games Store была анонсирована игра The Lord of the Rings: Return to Moria. Авторы из Free Range Games описали «Возвращение в Морию» как... Анонсирован кооперативный эксклюзив EGS — Shoulders of GiantsИГРЫ Анонсирован кооперативный эксклюзив EGS — Shoulders of Giants Epic Games Store, проведший свое шоу в рамках Summer Game Fest, анонсировал эксклюзивный научно-фантастический рогалик Shoulders of Giants. В новой игре нам предстоит управлять одновременно... Новый трейлер Forever Skies посвятили особенностям геймплеяИГРЫ Новый трейлер Forever Skies посвятили особенностям геймплея Инди-компания Far From Home во время шоу IGN Summer of Gaming презентовала новый ролик с геймплеем грядущей игры про выживание Forever Skies. В свежем трейлере нам показали...
© 2009-2022 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2021 года / Игры 2022 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Крысы против мышей в Первую мировую: новый трейлер необычной стратегии Ratten ReichCtrl + стрелка вправо