Возвращение ходячих: названа дата выхода The Walking Dead: Last Mile

В рамках презентации IGN Expo 2022 студия Skybound Entertainment представила ролик своего нового проекта во вселенной «Ходячие мертвецы» – The Walking Dead: Last Mile. В кинематографическом трейлере они назвали дату выхода игры – 11 июля.

The Walking Dead: Last Mile – это наполовину игра и наполовину интерактивное событие, как ее описывают авторы. Она будет представлять собой постоянную трансляцию, в которой героями управляет ИИ. Для влияния на ход истории, зрители смогут создать собственных персонажей. Сам сюжет раскроет тему зомби-апокалипсиса на Аляске.