Крупнейшее обновление Age of Sorcery добавит в Conan Exiles магию

Компания Funcom раскрыла подробности о грядущем обновлении Age of Sorcery для Conan Exiles. Age of Sorcery станет самым крупным бесплатным обновлением с момента релиза игры и добавит систему магии.

Кроме того, авторы ввели принципиально иной метод добавления нового контента. Одним из ключевых нововведений станут сезоны, которые будут называться эпохами. У каждой из них будет своя тема, свои бесплатные материалы и боевые пропуски. Новый контент в Conan Exiles будет появляться более регулярно, а развлечь себя можно будет испытаниями – новой подборкой чередующихся заданий, и различными событиями.

«Век колдовства» позволит жертвовать своей жизненной силой в обмен на оскверняющие чары. С помощью магии вы сможете призывать демонических союзников, насылать тьму и бури. Систему планируют расширять и углублять в последующих эпохах. Новые возможности получат и те игроки, кто предпочитает не магию, а грубую силу.

Режим строительства обретет собственный интерфейс, с которым процесс возведения построек станет проще и удобнее.

Conan Exiles: Age of Sorcery выйдет в третьем квартале 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и PC (Steam, Epic Games Store и PC Game Pass).