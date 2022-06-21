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Для поклонников Зельды – названа дата выхода XEL на PC

Опубликовано: вчера, 19:34:07
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Издательство Assemble Entertainment и разработчики из Tiny Roar представили новый трейлер экшена XEL, в котором раскрыли дату его выхода на некоторых платформах.

XEL – научно-фантастическое приключение, которое было анонсировано на выставке Gamescom в прошлом году. Красочная игра, вдохновленная легендарной серией The Legend of Zelda, повествует о девушке по имени Рейд, которая оказалась в загадочном мире и ничего не помнит о своем прошлом. Чтобы восстановить воспоминания и узнать, что же ее связывает с этим удивительным местом, Рейд предстоит вооружиться мечом и щитом, найти союзников и промчаться сквозь пространство и время.

Релиз XEL на PC (Steam и GOG) состоится 12 июля, еще через два дня игра появится на Nintendo Switch. Выход версии XEL на консолях Xbox и PlayStation ожидается позже в этом году.

Release Date Reveal Trailer
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