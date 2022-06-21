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roma911 Опубликовал roma911 0
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Анонсирован аниме-хоррор Narin: The Orange Room

Опубликовано: вчера, 13:44:05
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Издатель Urnique Studio выпустил анонсирующий трейлер нового проекта от студии RedSensation GamesNarin: The Orange Room. Хоррор с элементами выживания расскажет историю молодой девушки Нарин, обладающую шестым чувством.

Сестра главной героини бесследно исчезает, а сама Нарин впутывается в одну из множества тайн своей школы. Она оказывается одна в мрачном мире, где ее поджидает масса ужасов и секретов. Чтобы выбраться и найти сестру, девушке нужно разгадать тайны и столкнуться со всеми ужасами этого места.

Выход Narin: The Orange Room запланирован на 2023 год на PC в Steam. Точная дата пока не известна.

Reveal Teaser
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