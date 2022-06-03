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Nickless Опубликовал Nickless 1
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Кошачьи будни в мире киберпанка: новый трейлер и дата выхода Stray

Опубликовано: 3 час. 42 мин. назад
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Большой город, роботы, освещенная неоновыми огнями ночь и крайне самостоятельный бродячий кот – киберпанковское приключение Stray обзавелось свежим трейлером и точной датой релиза.

В квесте от BlueTwelve Studio с элементами отрытого мира главным героем выступает кот, которому предстоит вернуться домой к своей семье, преодолевая препятствия и решая головоломки. Ролик посвящен геймплею и показывает, что простого кусь бывает недостаточно, чтобы обхитрить робота. Доведется действовать скрытно и использовать навыки платформинга.

Stray выйдет 19 июля на PC, PS4 и PS5.

State of Play June 2022 Trailer
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Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)23 мин. назад
Киберпанк+котики=что-то странное, но интригующее. Надежд на шедевр нет, но посмотреть будет интересно, в любом случае.
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