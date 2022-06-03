Кошачьи будни в мире киберпанка: новый трейлер и дата выхода Stray

Большой город, роботы, освещенная неоновыми огнями ночь и крайне самостоятельный бродячий кот – киберпанковское приключение Stray обзавелось свежим трейлером и точной датой релиза.

В квесте от BlueTwelve Studio с элементами отрытого мира главным героем выступает кот, которому предстоит вернуться домой к своей семье, преодолевая препятствия и решая головоломки. Ролик посвящен геймплею и показывает, что простого кусь бывает недостаточно, чтобы обхитрить робота. Доведется действовать скрытно и использовать навыки платформинга.

Stray выйдет 19 июля на PC, PS4 и PS5.