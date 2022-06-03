Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4

Компания Capcom в рамках июньской презентации State of Play анонсировала долгожданный ремейк легендарного сурвайвл-хоррора Resident Evil 4.

Дебютный трейлер дает представление о том, как преобразилась игра. Сюжетные, кинематографические сцены совмещены с небольшими фрагментами геймплея. Ожидается, что ремейк будет поддерживать гарнитуру PlayStation VR2.

Напомним, оригинальная игра была выпущена в 2005 году. Вернуться к приключениям Леона Кеннеди можно будет 24 марта 2023 года. Ремейк выйдет на PC, PS5 и XBOX Series X|S.