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Nickless Опубликовал Nickless 2
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Анонсирован ремейк культового Resident Evil 4

Опубликовано: 4 час. 10 мин. назад
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Компания Capcom в рамках июньской презентации State of Play анонсировала долгожданный ремейк легендарного сурвайвл-хоррора Resident Evil 4.

Дебютный трейлер дает представление о том, как преобразилась игра. Сюжетные, кинематографические сцены совмещены с небольшими фрагментами геймплея. Ожидается, что ремейк будет поддерживать гарнитуру PlayStation VR2.

Напомним, оригинальная игра была выпущена в 2005 году. Вернуться к приключениям Леона Кеннеди можно будет 24 марта 2023 года. Ремейк выйдет на PC, PS5 и XBOX Series X|S.

State of Play June 2022 Announcement Trailer
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)25 мин. назад
Ну что же, круто. Одна из самых (а, для многих, самая) легендарных частей серии получает новую жизнь. В обязательном порядке ждем!
Главнокомандующий
MrAlienMax (уровень 23)1 час. 35 мин. назад
Неужели!? Свершилось! Это конечно же прекрасная новость, но ждать еще так ДОЛГО. Да, и никто не гарантирует, что не будет переноса. В любом случае - это уже кое-чтоclapping
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