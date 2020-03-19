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Mypulse Опубликовал Mypulse 1

Компания Nacon анонсировала гонку WRC 9, а также WRC 10 и WRC 11

Опубликовано: 8 час. 42 мин. назад, Mypulse
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Компания Nacon и студия KT Racing анонсировали сегодня раллийную гонку WRC 9 – что неудивительно, учитывая успех предыдущей WRC 8. Как оказалось, игра станет доступна на PC (в Epic Games Store), PS4 и Xbox One уже 3 сентября 2020 года. Также новинка должна посетить Nintendo Switch, PS5 и Xbox Series X.

В WRC 9 девелоперы собираются поработать с режимом карьеры, расширив количество контента и увеличив его сложность. Геймеров ожидают новые возможности для прокачки команды, больше событий и крепкая связь с реальным чемпионатом FIA World Rally Championship.

А еще в WRC 9 можно будет наведаться в Кению, Японию и Новую Зеландию. В игре появятся как новые машины, так и классические, что оказали серьезное влияние на историю WRC. Про техническую составляющую игры авторы тоже не забудут: они улучшат физику авто, сделают окружение более реалистичным и сфокусируются на звуке.

Кроме того, Nacon и KT Racing объявили о продлении лицензионного соглашения с WRC Promoter до 2022 года. За этот период должны выйти гонки WRC 10 и WRC 11.

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Чудо Господне
Mr_Eleganto (уровень 14)17 мин. назад
Что я пропустил? Что ещё за успех восьмой части.. Она же деревянная. Последняя хорошая WRC на моей памяти - 6я, а лучшая до сих пор 4ка
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