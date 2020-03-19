Cities: Skylines получит дополнение Sunset Harbour

Несколько часов назад компания Paradox Interactive представила новое дополнение для Cities: Skylines под названием Sunset Harbour. Большую часть расширения посвятили общественному транспорту разного вида. Дата релиза – 26 марта 2020 года для PC, PS4 и Xbox One.

Sunset Harbour позволит вам оптимизировать городской трафик, благодаря улучшению общественного транспорта. Вы сможете изучить новые автобусные системы, создав междугородные автобусные маршруты и пути для троллейбусов. Надоело ползать по земле? Тогда подумайте о том, чтобы заказать услуги сервиса Passenger Helicopter, что предлагает воздушные перевозки на вертолетах.

Кроме того, дополнение добавит в Cities: Skylines индустрию рыбалки, новые очистные сооружения, пять невиданных прежде карт, альтернативные возможности для управления отходами и многое другое.