Классы и персонажи в King Arthur: Knight's Tale

Разработчики мрачной пошаговой ролевой игры King Arthur: Knight's Tale в новом ролике рассказали о классах и развитии персонажей.

Герои будут делиться на шесть основных классов. Крепкие Защитники, закованные в тяжелую броню, могут выдержать много урона, но жертвуют при этом силой собственных атак. Вооруженные тяжелыми клинками Чемпионы, напротив, хороши в нападении и могут атаковать сразу нескольких противников, но их защита оставляет желать лучшего. Стрелки поражают врагов издалека, но слабы в ближнем бою. Бойцы Авангарда — это быстрые и скрытные убийцы, полагающиеся на хитрости и ловушки. Маги наносят урон по площади и ослабляют противников, но очень плохо защищены от атак. Мудрецы концентрируют свои силы на поддержке союзников.

Помимо класса, у каждого героя есть определенный набор черт характера, дающих как положительные, так и отрицательные эффекты. Так например, благочестивый христианин получает бонусы при сражениях бок о бок с единоверцами, но из-за излишней скромности не извлекает пользы из получения придворных титулов. Кроме того, по всему миру раскидано множество артефактов, которые смогут даровать героям новые способности и полезные эффекты.

Всего в игре будет доступно более тридцати разнообразных героев, среди которых сэр Ланцелот, леди Гвиневра и, конечно же, волшебник Мерлин. King Arthur: Knight's Tale выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. Игра уже доступна в раннем доступе Steam, полная версия для персональных компьютеров выйдет 15-го февраля 2022 года