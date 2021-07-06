НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
18312
Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
Общая информацияНовости (2)Видео (2)Похожие игры (2)

Кинематографический трейлер и дата релиза новой Test Drive

Опубликовано: вчера, 21:31:35
Поделиться:  

Студия KT Racing и издательство Nacon на мероприятии Nacon Connect поделились новым кинематографическим трейлером Test Drive Unlimited Solar Crown. В ролике пользователям продемонстрировали, как спорткары и прочие автомобили ездят по разнообразным дорогам острова Гонконг. Показанные кадры подтверждают, что в игре реализуют большой открытый мир, а трассы будут пролегать как посреди городских улиц, так и в болотистой местности.

Свежий трейлер также раскрыл дату релиза проекта. Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет 22 сентября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.

Welcome to Hong Kong Island
Вам также может быть интересно
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021 Microsoft объявила состав июльской подборки бесплатных игр для подписчиков Xbox Live Gold. Как и в случае с прошлыми месяцами, на этот раз обошлось без откровений. Список всецело составлен из нишевых и малоизвестных проектов... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в июле 2021 Представлена Nintendo Switch OLED – новая версия консоли После всех слухов и утечке Nintendo наконец-то анонсировала новую версию своей гибридной консоли Switch. Она получила название Nintendo Switch OLED и поступит в продажу 8 октября текущего года вместе с Metroid Dread... Представлена Nintendo Switch OLED – новая версия консоли
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Дезмонд
tunight (уровень 26)вчера, 22:15:08
Я уже хочу эту игру, всегда любил серию ТДУ, особенно с реалистичным стилем вождения, вот это бомба реально)
Игровые новoсти
3 час. 17 мин. назад1Анонсировано духовное продолжение Zeno Clash вчера, 21:55:520Представлена RoboCop: Rogue City вчера, 21:31:351Кинематографический трейлер и дата релиза новой Test Drive вчера, 21:12:041Трейлер боевой системы Steelrising вчера, 20:58:550Новый ролик по The Lord of the Rings: Gollum вчера, 20:44:020Трейлер Галеба – персонажа Vampire: The Masquerade – Swansong вчера, 17:33:240Дата нового выпуска State of Play
Новости игр
Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of RuinИГРЫ Трейлер к запуску Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет только девятого июля, но Capcom уже сейчас опубликовала трейлер к релизу грядущего приключенческого боевика. Первая половина ролика показывает главных героев и персонажей... В RDR 2 нашли малозаметную отсылку к первой частиИГРЫ В RDR 2 нашли малозаметную отсылку к первой части Спустя почти три года после релиза в Red Dead Redemption 2 продолжают находить любопытные секреты. Недавно своим наблюдением поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Dr_CheeseNut. Он отыскал... Blightbound получила дату релизаИГРЫ Blightbound получила дату релиза Студия Devolver Digital назвала дату релиза многопользовательского данжен-кроулера Blightbound, который находится на стадии раннего доступа на ПК с прошлого года. Полноценный выход игры намечен...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер боевой системы SteelrisingCtrl + стрелка вправо