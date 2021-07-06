Кинематографический трейлер и дата релиза новой Test Drive

Студия KT Racing и издательство Nacon на мероприятии Nacon Connect поделились новым кинематографическим трейлером Test Drive Unlimited Solar Crown. В ролике пользователям продемонстрировали, как спорткары и прочие автомобили ездят по разнообразным дорогам острова Гонконг. Показанные кадры подтверждают, что в игре реализуют большой открытый мир, а трассы будут пролегать как посреди городских улиц, так и в болотистой местности.

Свежий трейлер также раскрыл дату релиза проекта. Test Drive Unlimited Solar Crown выйдет 22 сентября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Series S и Nintendo Switch.