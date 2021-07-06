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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Представлена RoboCop: Rogue City

Опубликовано: вчера, 21:55:52
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На мероприятии Nacon Connect анонсировали RoboCop: Rogue City – игру про Робокопа от студии Teyon, разработчика Terminator: Resistance. Проект представили кратким тизером с несколькими общими кадрами города и беглой демонстрацией того, как Робокоп достает свой фирменный пистолет.

Подробностей о грядущем приключенческом боевике тоже немного. События игры разворачиваются в Детройте, где главенствуют мошеннические корпорации и преступность. Создатели из Teyon пообещали реализовать вид от первого лица и сделать проект верным последователем кинематографической франшизы.

RoboCop: Rogue City выйдет в 2023 году на ПК и консолях, точные платформы и дата релиза не сообщаются.

Teaser Trailer
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