Трейлер боевой системы Steelrising

Spiders и Nacon в рамках шоу Nacon Connect представили новый трейлер Steelrising. Этот ролевой экшен выделяется антуражем альтернативной Французской революции, где пользователи в роли главной героини Эгис сражаются с армией роботов короля Людовика XVI.

В свежем ролике показываются исключительно битвы против разных врагов. Боевая система отсылает к Dark Souls, но ощущается более быстрой. Главная героиня может применять необычное оружие: веера, булаву на цепи, большую алебарду и прочее. Она способна выполнять несколько видов атак, уклоняться и парировать удары.

Steelrising выйдет в июне 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.