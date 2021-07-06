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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Трейлер боевой системы Steelrising

Опубликовано: вчера, 21:12:04
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Spiders и Nacon в рамках шоу Nacon Connect представили новый трейлер Steelrising. Этот ролевой экшен выделяется антуражем альтернативной Французской революции, где пользователи в роли главной героини Эгис сражаются с армией роботов короля Людовика XVI.

В свежем ролике показываются исключительно битвы против разных врагов. Боевая система отсылает к Dark Souls, но ощущается более быстрой. Главная героиня может применять необычное оружие: веера, булаву на цепи, большую алебарду и прочее. Она способна выполнять несколько видов атак, уклоняться и парировать удары.

Steelrising выйдет в июне 2022 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S.

Gameplay Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)вчера, 23:00:36
Анимации какие-то дерганные и деревянные, хитбоксы вообще убиты напрочь, оружие в 2 метрах от врага/персонажа, а проходит урон. Короче, пока что выглядит не очень, возможно, не стоило и показывать, если всё ещё настолько сыро.
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