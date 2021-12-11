Карл Фейрберн возвращается в Sniper Elite 5

Компания Rebellion анонсировала Sniper Elite 5, продолжающий серию тактических шутеров от третьего лица, в котором снайпер Карл Фейрберн отправится во Францию 1944 года в рамках секретной операции американских рейнджеров по ослаблению укреплений Атлантического вала, что расположен вдоль побережья Бретани. Там он столкнется с французским Сопротивлением и узнает о нацистском проекте под названием операция «Кракен», с помощью которого они смогут закончить войну до того, как Союзники вторгнутся в Европу.

В Sniper Elite 5 вас ждет сюжетная кампания, которую можно проходить как в одиночку, так совместно с напарником, карты с множеством реальных детализированных локаций, улучшенной системой передвижения, возможность настраивать и улучшать практические все аспекты оружия, персонажа и экипировку, улучшенная X-ray камера при убийстве врагов.

Релиз Sniper Elite 5 состоится в 2022 году на ПК (Epic, Steam, Windows Store), Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.