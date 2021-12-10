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Новый трейлер и примерная дата релиза Bloodhunt

Опубликовано: 10.12.2021 08:44:06
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В прошлом месяце компания Sharkmob сообщила о переносе «королевской битвы» Bloodhunt с 2021 на 2022 год. Во время The Game Awards 2021 разработчики представили новый трейлер, в котором говорится о том, что выход игры стоит ожидать весной. Проект будет доступен на ПК и PlayStation 5.

В трейлере показали противостояние вампиров с применением различных стилей боя и оружия, а также сверхъестественных способностей и стелса. Напомним, что события игры разворачиваются во вселенной Vampire: The Masquerade.

The Game Awards 2021 Trailer [RUS]
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