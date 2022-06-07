Дикий Запад и монстры: названа дата выхода брутального экшена Evil West

Разработчики из Flying Wild Hog, известные по созданию серии Shadow Warrior, выпустили новый трейлер яркого экшена Evil West. Была названа и дата релиза игры – 20 сентября.

Первая половина ролика посвящена кинематографичным сюжетным сценам, а во второй части нам показали кровавые сражения с силами тьмы. Evil West – это безумное сочетание стилистики Дикого Запада с динамичными «мясными» побоищами. В попытке спасти Америку наш бравый герой в ковбойской шляпе в одиночку бросает вызов вампирам и прочей нечисти, однако есть и возможность найти себе напарника в кооперативном режиме.

Evil West выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК.