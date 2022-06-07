Крупнейшая выставка E3 вернется в 2023 году

Всемирно известная выставка E3, посвященная индустрии компьютерных игр, должна вернуться в 2023 году. Об этом сообщила Американская ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр (ESA).

В интервью The Washington Post глава ESA Стэн Пьер-Луи заявил, что мероприятие планируется провести как в цифровом, так и в традиционном формате – с живыми презентациями, стендами и посетителями. «Как бы нам ни нравились цифровые выставки, и какой бы охват у них ни был, мы знаем, что у людей появилось очень сильное желание собраться, получить возможность увидеть друг друга, пообщаться лично и обсудить все те вещи, которые делают игры великолепными», - отметил Пьер-Луи.

Напомним, выставка Е3 была отменена в 2020 и 2022 годах из-за пандемии коронавируса. В этом году ее место заняла Summer Game Fest.