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Nickless Опубликовал Nickless 1

Крупнейшая выставка E3 вернется в 2023 году

Опубликовано: вчера, 19:01:15, Nickless
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Всемирно известная выставка E3, посвященная индустрии компьютерных игр, должна вернуться в 2023 году. Об этом сообщила Американская ассоциация производителей программного обеспечения и компьютерных игр (ESA).

В интервью The Washington Post глава ESA Стэн Пьер-Луи заявил, что мероприятие планируется провести как в цифровом, так и в традиционном формате – с живыми презентациями, стендами и посетителями. «Как бы нам ни нравились цифровые выставки, и какой бы охват у них ни был, мы знаем, что у людей появилось очень сильное желание собраться, получить возможность увидеть друг друга, пообщаться лично и обсудить все те вещи, которые делают игры великолепными», - отметил Пьер-Луи.

Напомним, выставка Е3 была отменена в 2020 и 2022 годах из-за пандемии коронавируса. В этом году ее место заняла Summer Game Fest.

 

 

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Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)31 мин. назад
"...при условии что 2023 будет", - уточнили организаторы выставки.
Нет, новость отличная, конечно, но я с оптимизмом смотрю в будущее, и предрекаю в следующем году вторжение марсиан или хороший такой трехсоткилометровый астероид. Ядерная война, судя по всему, состоится уже в 2022.
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