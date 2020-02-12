Call of Duty: Modern Warfare – трейлер боевого пропуска Второго сезона

Вчера издательство Activision и студия Infinity Ward запустили в Call of Duty: Modern Warfare второй сезон пострелизной поддержки. Вместе с сезоном в игре также появился новый боевой пропуск, которому и посвящен сегодняшний трейлер.

Второй сезон добавил в Call of Duty: Modern Warfare четыре карты для мультиплеерных режимов. Участвуя в сетевых сражениях, геймеры будут постепенно прокачивать свой боевой пропуск и тем самым получать все новые и новые награды. Всего 100 уровней и 100 призов, среди которых обнаружатся пушки, облики для персонажей и знаменитый оператор из Modern Warfare 2 по прозвищу «Гоуст».