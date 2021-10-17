Gotham Knights показали на DC FanDome

WB Montreal и DC Comics во время мероприятие DC FanDome показали новый трейлер, посвященный сюжету ролевой игры Gotham Knights. Когда Бэтмену и Джиму Гордону не удалось защитить Готэм, пришло время сделать это Бэтгерл, Найтвингу, Красному Колпаку и Робину. Однако героям предстоит остерегаться, ведь за каждым их шагом и каждым их словом следит таинственная преступная группировка «Суд сов».

Также было представлено видео, где разработчики игры и ключевые творцы, которые были задействованы в оригинальной арке комиксов «Суд Сов», обсуждают Gotham Knights. Среди них: писатель Скотт Снайдер, художник Грег Капулло, издатель и главный креативный директор DC Джим Ли.

Напомним, что релиз игры ожидается в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xnbox Series X.