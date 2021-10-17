НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
731361
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (4)Видео (4)

Gotham Knights показали на DC FanDome

Опубликовано: 23 мин. назад
Поделиться:  

WB Montreal и DC Comics во время мероприятие DC FanDome показали новый трейлер, посвященный сюжету ролевой игры Gotham Knights. Когда Бэтмену и Джиму Гордону не удалось защитить Готэм, пришло время сделать это Бэтгерл, Найтвингу, Красному Колпаку и Робину. Однако героям предстоит остерегаться, ведь за каждым их шагом и каждым их словом следит таинственная преступная группировка «Суд сов».

Court of Owls Story Trailer

Также было представлено видео, где разработчики игры и ключевые творцы, которые были задействованы в оригинальной арке комиксов «Суд Сов», обсуждают Gotham Knights. Среди них: писатель Скотт Снайдер, художник Грег Капулло, издатель и главный креативный директор DC Джим Ли.

Court of Owls: Behind The Scenes

Напомним, что релиз игры ожидается в 2022 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xnbox Series X.

Вам также может быть интересно
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в октябре 2021 Компания Microsoft представила список игр, которые будут бесплатными для подписчиков Xbox Live Gold в октябре. Пара проектов, что доступны по обратной совместимости, входят в знаменитые и любимые игроками серии... Игры для подписчиков Xbox Live Gold в октябре 2021 Начало предрегистрации Lineage2M в России и СНГ Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT и «Иннова» сообщают о запуске предрегистрации Lineage2M в России. Предрегистрация одновременно открылась в 29 странах 29 сентября. Пользователи из России и Восточной Европы... Начало предрегистрации Lineage2M в России и СНГ
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
23 мин. назад0Gotham Knights показали на DC FanDome 15.10.2021 20:42:290Многопользовательский шутер The Day Before получил дату релиза 15.10.2021 18:17:400Оракулы Тзинча в Total War Warhammer III 15.10.2021 16:34:560Состоялся релиз детектива The Good Life 15.10.2021 11:31:510Состоялся релиз Crysis Remastered Trilogy 15.10.2021 01:33:241Три новых ролика о Marvel's Guardians of the Galaxy 15.10.2021 00:37:150Для Baldur's Gate III вышел огромный патч
Новости игр
Первый взгляд на погони и перестрелки перезапуска Saints RowИГРЫ Первый взгляд на погони и перестрелки перезапуска Saints Row Издание Gameinformer опубликовало небольшой ролик, посвященный системе вождения и стрельбе в новой части Saints Row. В общем и целом перестрелки не так уж сильно отличаются от того, что мы могли увидеть в предыдущих играх серии... Демо Monster Hunter Rise доступно на ПКИГРЫ Демо Monster Hunter Rise доступно на ПК До релиза экшена Monster Hunter Rise на ПК осталось немало – игра посетит персональные компьютеры только 12 января следующего года. Однако пользователи, у которых нет Switch, куда проект вышел ранее, могут опробовать игру... Состоялся релиз детектива The Good LifeИГРЫ Состоялся релиз детектива The Good Life Необычное приключение The Good Life за авторством Суехиро Хидетаки, создателя триллера Deadly Premonition, сегодня вышло на ПК и консолях. Игра рассказывает историю журналистки Наоми Хейворд...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Многопользовательский шутер The Day Before получил дату релизаCtrl + стрелка вправо