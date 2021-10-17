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Дюка Опубликовал Дюка 2
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Новый трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League

Опубликовано: вчера, 11:46:31
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Во время мероприятия DC FanDome компания Rocksteady Studios, разработчик успешной серии экшенов Batman: Arkham, показала новый трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League. К сожалению, как и в первом ролике, который был представлен во время анонса проекта в прошлом году, здесь вы не увидите кадров геймплея.

Напомним, что в Suicide Squad: Kill The Justice League вам предстоит выступить в роли Харли Квинн, Дэдшота, Короля Акул и Капитана Бумеранга, которые являются членами «Отряда самоубийц», сформированного правительством США для выполнения рискованных миссии. В игре им предстоит сразиться с «Лигой Спаведливости».

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series.

Official Story Trailer - «Ticking»
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новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Хардкорный геймер
andystorm (уровень 10)7 час. 28 мин. назад
Я надеюсь что убить лигу справедливости это в переносном смысле.
Член Акацуки
AdobeRyde (уровень 15)вчера, 15:24:44
Трейлер конечно классный,но блин,столько времени прошло,все ожидали геймплея.......
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