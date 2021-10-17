Во время мероприятия DC FanDome компания Rocksteady Studios, разработчик успешной серии экшенов Batman: Arkham, показала новый трейлер Suicide Squad: Kill The Justice League. К сожалению, как и в первом ролике, который был представлен во время анонса проекта в прошлом году, здесь вы не увидите кадров геймплея.

Напомним, что в Suicide Squad: Kill The Justice League вам предстоит выступить в роли Харли Квинн, Дэдшота, Короля Акул и Капитана Бумеранга, которые являются членами «Отряда самоубийц», сформированного правительством США для выполнения рискованных миссии. В игре им предстоит сразиться с «Лигой Спаведливости».

Релиз Suicide Squad: Kill The Justice League состоится в 2022 году на ПК, PS5 и Xbox Series.