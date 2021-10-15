Многопользовательский шутер The Day Before получил дату релиза

Российские разработчики из студии Fntastic объявили дату релиза многопользовательской выживалки The Day Before. Игра выйдет 21 июня 2022 года.

The Day Before предлагает довольно типичный для жанра геймплей. Игроки должны выжить в постапокалиптической Америке, наводненной опасными зараженными. Ресурсы редки и невероятно ценны, так что выжившие тоже не прочь перегрызть друг другу глотку за пару банок консервов. В игре есть разнообразный транспорт, на котором можно исследовать мир, и множество видов оружия.

Прежде разработчики собирались выпустить игру только на персональных компьютерах, но теперь к списку платформ добавились PS5 и Xbox Series X/S. К анонсу даты релиза студия выпустила семиминутный трейлер.