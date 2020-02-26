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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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В Code Vein прибыл новый босс, венчающий дополнение Frozen Empress

Опубликовано: вчера, 16:30:10
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Компания Bandai Namco приготовила для вампирского экшена Code Vein второе дополнение под названием Frozen Empress. «Лицом» новинки оказался опасный босс, одолеть которого можно прямо сейчас на платформах PC, PS4 и Xbox One.

Frozen Empress, как и предыдущее расширение, состоит из свежих областей, рядовых врагов, новой брони, оружия и т.д. В финале приключения героям предстоит сразиться с могучим противником, который использует ледяные умения.

DLC также находится внутри сезонного абонемента, что выдается владельцам Deluxe-издания Code Vein абсолютно бесплатно. Всего в рамках абонемента должно выйти три полноценных дополнения (осталось одно).

Frozen Empress DLC
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