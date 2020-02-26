В Code Vein прибыл новый босс, венчающий дополнение Frozen Empress

Компания Bandai Namco приготовила для вампирского экшена Code Vein второе дополнение под названием Frozen Empress. «Лицом» новинки оказался опасный босс, одолеть которого можно прямо сейчас на платформах PC, PS4 и Xbox One.

Frozen Empress, как и предыдущее расширение, состоит из свежих областей, рядовых врагов, новой брони, оружия и т.д. В финале приключения героям предстоит сразиться с могучим противником, который использует ледяные умения.

DLC также находится внутри сезонного абонемента, что выдается владельцам Deluxe-издания Code Vein абсолютно бесплатно. Всего в рамках абонемента должно выйти три полноценных дополнения (осталось одно).