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Gods & Monsters официально переименовали

Опубликовано: 2 час. 53 мин. назад
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Gods & Monsters, анонсированный на выставке E3 2019 экшен в сеттинге Греческой мифологии от Ubisoft, о переименовании которого уже некоторое время ходят слухи, официально сменил свое название. Теперь игра буде называться Immortals: Fenyx Rising, о чем разработчики сообщили через Twitter, а покажут переработанный вариант проекта 10 сентября во время Ubisoft Forward.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)2 час. 50 мин. назад
-Собрали предзаказы
-Полностью поменяли концепт игры и даже её название
-????
-PROFIT
Ох уж эта Ubisoft :)
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