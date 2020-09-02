Gods & Monsters официально переименовали

Gods & Monsters, анонсированный на выставке E3 2019 экшен в сеттинге Греческой мифологии от Ubisoft, о переименовании которого уже некоторое время ходят слухи, официально сменил свое название. Теперь игра буде называться Immortals: Fenyx Rising, о чем разработчики сообщили через Twitter, а покажут переработанный вариант проекта 10 сентября во время Ubisoft Forward.

GODS AND MONSTERS is no more

Introducing 🥁🥁🥁🥁



IMMORTALS FENYX RISING



Tune into the Ubisoft Forward to find out more

8PM, THURSDAY 10TH SEPTEMBER pic.twitter.com/Ay0ga7z3N3 — Ubisoft_UK (@Ubisoft_UK) September 2, 2020