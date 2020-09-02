НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
53633
Дюка Опубликовал Дюка 0
80Место:653 / 1568
Общая информацияНовости (14)Видео (14)Скриншоты (24)Обои (3)Похожие игры (10)Достижения

В Path of Exile появятся кражи

Опубликовано: 7 час. 37 мин. назад
Поделиться:  

Компания Grinding Gear анонсировала новое дополнение для ролевой игры Path of Exile под названием Heist, релиз которого состоится 18 сентября на ПК и 23 числа на PS4 и Xbox One.

Аддон позволит нанимать опытных воров в Разбойничьей гавани для совершения рискованных ограблений. На службу можно принять 13 персонажей, которые будут выполнять различные роли. Их необходимо снабжать особыми предметами, чтобы сделать тише, смертоноснее и успешнее.

Главной целью в Heist является осуществление Большого Ограбления, которое откроет доступ к уникальным наградам – чарам для оружия и доспехов, камням с измененным эффектом качества, копиям уникальных предметов.

Heist Official Trailer & Developer Commentary [RUS]
Вам также может быть интересно
Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в сентябре 2020 Компания Microsoft объявила состав сентябрьской подборки бесплатных игр для подписчиков сервиса Xbox Live Gold. В нее традиционно вошли два проекта для Xbox One и столько же для Xbox 360... Список игр для подписчиков Xbox Live Gold в сентябре 2020 Gods & Monsters официально переименовали Gods & Monsters, анонсированный на выставке E3 2019 экшен в сеттинге Греческой мифологии от Ubisoft, о переименовании которого уже некоторое время ходят слухи, официально сменил свое название... Gods &amp; Monsters официально переименовали
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
29 сек. назад0Подробная геймплейная демонстрация Necromunda: Underhive Wars 50 мин. назад1Нет, Cyberpunk 2077 не потребуется 200 Гбайт места на жестком диске 2 час. 53 мин. назад1Gods & Monsters официально переименовали 7 час. 37 мин. назад0В Path of Exile появятся кражи сегодня, 00:03:030Рейтрейсинг в Call of Duty: Black Ops - Cold War вчера, 21:12:160В Marvel’s Avengers появится Кейт Бишоп вчера, 20:35:030Трассировка лучей в Watch Dogs: Legion
Новости игр
Рейтрейсинг в Call of Duty: Black Ops - Cold WarИГРЫ Рейтрейсинг в Call of Duty: Black Ops - Cold War Кроме Cyberpunk 2077 и Watch Dogs: Legion на презентации видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 показали новый геймплей трейлер шутера от первого лица Call of Duty: Black Ops - Cold War, который также будет поддерживает... Нет, Cyberpunk 2077 не потребуется 200 Гбайт места на жестком дискеИГРЫ Нет, Cyberpunk 2077 не потребуется 200 Гбайт места на жестком диске В последнее время на форуме Reddit набирал популярности слух, что Cyberpunk 2077 будет занимать 200 Гбайт места на жестком диске. Однако эти сведения оказались ошибочными, о чем сообщил менеджер по связям с сообществом CD Projekt RED... Ubisoft бесплатно раздает Tom Clancy's The Division на ПКИГРЫ Ubisoft бесплатно раздает Tom Clancy's The Division на ПК Издательство Ubisoft решило порадовать игроков бесплатной раздачей ПК-версии Tom Clancy's The Division. Чтобы добавить проект в библиотеку, достаточно перейти по ссылке и следовать инструкции. Акция продлится до 8 сентября, 11:00 по Москве...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Рейтрейсинг в Call of Duty: Black Ops - Cold WarCtrl + стрелка вправо