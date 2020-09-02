В Path of Exile появятся кражи

Компания Grinding Gear анонсировала новое дополнение для ролевой игры Path of Exile под названием Heist, релиз которого состоится 18 сентября на ПК и 23 числа на PS4 и Xbox One.

Аддон позволит нанимать опытных воров в Разбойничьей гавани для совершения рискованных ограблений. На службу можно принять 13 персонажей, которые будут выполнять различные роли. Их необходимо снабжать особыми предметами, чтобы сделать тише, смертоноснее и успешнее.

Главной целью в Heist является осуществление Большого Ограбления, которое откроет доступ к уникальным наградам – чарам для оружия и доспехов, камням с измененным эффектом качества, копиям уникальных предметов.