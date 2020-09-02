Нет, Cyberpunk 2077 не потребуется 200 Гбайт места на жестком диске

В последнее время на форуме Reddit набирал популярности слух, что Cyberpunk 2077 будет занимать 200 Гбайт места на жестком диске. Однако эти сведения оказались ошибочными, о чем сообщил менеджер по связям с сообществом CD Projekt RED Марцин Момот.

По его словам, студия еще не сообщала официальные системные требования игры, но скоро это сделает. Представитель CDPR отдельно отметил, что Cyberpunk 2077 не будет «весить» 200 Гбайт. Ее размер будет сопоставим с другими современными проектами.

Игра выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Позже она появится на консолях следующего поколения и в Google Stadia.