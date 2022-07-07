Глава Blizzard встал на защиту микротранзакций в Diablo Immortal

О микротранзакциях в Diablo Immortal не перестают говорить с момента релиза игры в июне этого года. Сначала игроки жаловались на появление в проекте системы pay-to-win, потом их внимание привлекла космическая сумма денег, которая нужна для полной прокачки персонажа, а именно 540 тысяч долларов. Своим мнением на этот счет решил поделиться Майк Ибарра, глава Blizzard. Спойлер: его все устраивает.

Как заявил Ибарра, еще на этапе планирования мироктранзакций у разработчиков была цель предоставить миллионам игроков как можно больше бесплатного геймплея. Также они хотели дать возможность пройти кампанию Diablo Immortal без траты реальных денег. И эти задачи, как считает глава Blizzard, им удалось выполнить.

В компании говорят, что большая часть пользователей играет в Diablo Immortal без доната, да и необходимость в нем появляется лишь на поздних стадиях игры. Впрочем, какую-либо статистику компания не предоставила. Вместе с тем в июне появилась информация, что проект принес своим создателям более 24 млн долларов.