Скончался автор Yu-Gi-Oh! Кадзуки Такахаси

В возрасте 60 лет ушел из жизни Кадзуки Такахаси, человек, приложивший руку к созданию любимой многими манги Yu-Gi-Oh!. Как сообщает телерадиокомпания NHK, тело японского художника было найдено 6 июля береговой охраной у побережья курортного города Наго на Окинаве.

Кадзуки Такахаси прославился как художник благодаря манге Yu-Gi-Oh!, которая выходила в период с 1996 по 2004 год. Его творение быстро переросло в франшизу, по которой сегодня вышло не менее популярнеое аниме, множество игр, в том числе и настольных. На протяжении всей своей жизни Такахаси оставался ключевой фигурой в ее развитии. Последней работой художника стало написание истории к вышедшему в 2017 году фильму «Ю-Ги-О!: Темная сторона измерений».

За свой вклад в искусство Такахаси в 2015 году получил награду Comic-Con International Inkpot Award.