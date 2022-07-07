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roma911 Опубликовал roma911 0

Скончался автор Yu-Gi-Oh! Кадзуки Такахаси

Опубликовано: 1 час. 34 мин. назад, roma911
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В возрасте 60 лет ушел из жизни Кадзуки Такахаси, человек, приложивший руку к созданию любимой многими манги Yu-Gi-Oh!. Как сообщает телерадиокомпания NHK, тело японского художника было найдено 6 июля береговой охраной у побережья курортного города Наго на Окинаве.

Кадзуки Такахаси прославился как художник благодаря манге Yu-Gi-Oh!, которая выходила в период с 1996 по 2004 год. Его творение быстро переросло в франшизу, по которой сегодня вышло не менее популярнеое аниме, множество игр, в том числе и настольных. На протяжении всей своей жизни Такахаси оставался ключевой фигурой в ее развитии. Последней работой художника стало написание истории к вышедшему в 2017 году фильму «Ю-Ги-О!: Темная сторона измерений».

За свой вклад в искусство Такахаси в 2015 году получил награду Comic-Con International Inkpot Award.

 

 

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