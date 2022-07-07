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roma911 Опубликовал roma911 0
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За апгрейд God of War Ragnarok с PS4 на PS5 придется доплатить

Опубликовано: 5 час. 36 мин. назад
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Сразу после оглашения даты выхода God of War Ragnarok компания Sony раскрыла один важный нюанс при покупке проекта. В частности, она подтвердила, что владельцы стандартного издания игры для PS4 не смогут бесплатно получить версию для консоли нового поколения. Обновление God of War Ragnarok будет стоить 10$ или эквивалентную сумму в любой другой валюте.

Вполне возможно, что Horizon Forbidden West стала последним проектом компании, в котором владельцам PS4 позволили бесплатно получить улучшенную для PS5 версию игры. Однако если учесть, как именно они получили это право, можно надеяться, что и в этот раз Sony пойдет на уступки в вопросе апгрейда.

 

 

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